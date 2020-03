Ex-membros do É o Tchan se reúnem em evento de carnaval dos EUA

Ex-integrantes do É o Tchan no Carna Bis, evento pós-carnaval realizado em Orlando, nos EUA. Foto: Instagram / @compadrewashington

A nostalgia bateu forte neste fim de semana para quem é fã do É o Tchan. Compadre Washington, Juliane Almeida, Carla Perez e Jacaré, que integravam a banda de pagode baiano, se reuniram no Carna Bis em Orlando, Estados Unidos, no último sábado, 7.

O quarteto subiu ao palco para apresentar sucessos, como Melô do Tchan (1995) e O novo som de Salvador (2019). Xanddy (de laranja), marido de Carla e vocalista do Harmonia do Samba, também marcou presença.

Grávida, Juliane, que dançou no grupo de 2005 a 2011, comentou no Instagram o momento com uma foto do barrigão. "Noite de muitas emoções revivendo a época que dançava no É o Tchan", escreveu.

Já Compadre Washington, que ganhou ainda mais holofotes pelo meme "Sabe de nada, inocente!", registrou, na rede social, uma foto ao lado dos ex-companheiros musicais e despertou a saudade dos fãs. Carla Perez, por sua vez, publicou trechos do show nos stories.

"Se [o Carna Bis] fosse aqui em Salvador, e eu estivesse nesse momento nostálgico, reviver tudo isso seria um sonho", escreveu uma admiradora. "Uma infância e adolescência resumida em uma foto", afirmou outro.