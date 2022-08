Ex-membro do coletivo A$AP Mob acusa A$AP Rocky de atirar nele

Rapper A$AP Rocky foi surpreendido pela polícia de Los Angeles e levado algemado de aeroporto. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Um ex-membro do coletivo A$AP Mob está processando o rapper A$AP Rocky por ter atirado nele. A denúncia integra as investigações que se referem a um suposto envolvimento do namorado de Rihanna em um tiroteio em 6 de novembro do ano passado.

De acordo com a Rolling Stone, A$AP Rocky e A$AP Relli, cujo nome verdadeiro é Terell Ephron, teriam discutido em um bar. Por este caso, inclusive, o rapper foi preso em abril no aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos, acusado de ter envolvimento no tiroteio.

No último desdobramento do caso, A$AP Relli afirma que foi vítima no tiroteio e que A$AP Rocky o teria baleado. Os advogados afirmaram que ele entrou com processo contra o artista por causar "dano irreparável à sua carreira na indústria do entretenimento".

Ainda segundo os advogados de Relli, Rocky portava uma arma semiautomática na ocasião. “Depois de chegar ao local, seguiu-se uma conversa em que, sem provocação, aviso ou qualquer justificativa, A$AP Rocky sacou a arma e disparou intencionalmente vários tiros contra o Sr. Ephron”, disse a equipe jurídica de Relli.

Mais sobre o caso

Em 20 de abril, A$AP Rocky foi preso no aeroporto de Los Angeles, de acordo com a NBC News, logo após voltar de uma viagem para Barbados. Ele foi recebido por policiais no terminal e levado algemado. Rihanna acompanhou tudo de perto.

A prisão foi resultado de um tiroteio em 6 de novembro de 2021, onde uma suposta vítima alegou que o rapper atirou nele três ou quatro vezes, arranhado sua mão esquerda. O rapper se apresentou em Long Beach, na Califórnia, no dia seguinte.

No mesmo dia da prisão, o rapper pagou fiança de US$ 550 mil, cerca de R$ 2,5 milhões na cotação atual, e foi liberado. A promotoria tem o caso e deve tomar uma decisão em breve sobre apresentar acusações.