Ex-marido de Katy Perry irá se casar novamente

Foto: Reprodução

O ator e comediante Russell Brand está noivo. Ele, que teve um fim de relacionamento bastante conturbado com a cantora Katy Perry, pediu a mão de sua namorada, Laura Gallacher, em casamento.

Os dois esperam pela chegada do primeiro filho e anunciaram o casamento em uma discreta festa no fim de semana, em que estavam familiares e amigos íntimos.

"Russell não queria um grande barulho desta vez depois de seu relacionamento com Katy. Laura também está interessada em manter seu romance discreto, de modo que a festa em família era muito de acordo com a imagem 'caseira' deles", disse uma fonte ao jornal The Sun.

"Como eles estão se tornando pais, Russell queria fazer a coisa certa e fazer de Laura sua esposa. Ela está feliz que ele propôs [o casamento]", completou o informante.

Russell e Laura namoraram de 2007 a 2009 e reataram seu romance em 2015 em uma viagem romântica a Roma, na Itália, antes de começarem a morar juntos no início deste ano.