Ex-marido de Karina Bacchi relata saudades do filho em carta aberta

Karina Bacchi com o ex-marido Amaury Nunes e o pequeno Enrico. Foto: Instagram/@amaurygnunes

O ex-marido da atriz Karina Bacchi, Amaury Nunes, publicou uma carta aberta em seu Instagram que emocionou seus seguidores. Na postagem que foi feita nessa quarta, 17, o empresário expõe a saudade que sente do filho, Enrico, que está longe dele desde o divórcio com Bacchi em maio desse ano.

Amaury inicia a carta lembrando do período sem encontrar o filho. “17 de agosto de 2022, hoje completa quatro meses que eu não vejo meu filho. Logo no início da nossa relação, umas das principais virtudes que eu vi na minha ex-mulher era de ser uma boa mãe. Aliás, uma mãe incrível, dedicada, presente, batalhadora, corajosa”, relembra Amaury, que fez questão de enaltecer a postura de Karina.

Na ocasião que se conheceram, a atriz tinha acabado de dar à luz o pequeno Enrico, que foi fruto de uma fertilização in vitro que Karina se submeteu. Logo após o encontro, a apresentadora e o empresário assumiram um relacionamento.

Na carta, Amaury lembrou que em 2019, Karina fez uma surpresa para ele e concedeu a paternidade do filho ao ex-marido. “Em dezembro de 2019 estávamos gravando um reality da nossa família e no último episódio reunimos os amigos e ela decidiu me fazer a grande surpresa de me conceder oficialmente a paternidade sócio afetiva de nosso filho”, relembrou.

O empresário continua o desabafo dizendo que, ao longo do processo de oficialização da paternidade, o casal começou a enfrentar turbulências no casamento. “Ao longo desse processo enfrentamos alguns obstáculos como a pandemia e uma crise em nosso relacionamento. Chegamos a nos separar entre março e abril de 2021.” Amaury segue relatando que na ocasião que assinaram o divórcio, Karina estava com dois documentos. “Um era o divórcio e o outro era o de desistência do processo de paternidade do nosso filho”, recordou.

O empresário relata que foi um choque muito grande ver o teor dos papéis. Entretanto, mesmo achando que a relação com a atriz fosse melhorar, aceitou assinar os documentos.

Divórcio

Em maio de 2022 o casal sacramentou o divórcio. “Decidimos nos divorciar, sem maiores brigas, sem maiores acusações, sem nenhum problema grave, mas, obviamente, cada um com seu ponto de vista”, afirmou Amaury.

O empresário confessou que não compreende os motivos que levam Karina a afastar o filho de sua convivência e expressou o desejo de estar com o menino. “Há quatro meses eu tento entender o por que desta atitude dela, de não me deixar mais, ao menos, conviver ou conversar com nosso filho. Gostaria de deixar claro que minha intenção nunca foi e nunca será tirá-lo dela”, afirmou.

O empresário termina a carta dizendo que espera, em breve, estar junto de Enrico novamente. “Sigo aqui, de braços e coração abertos, para retomar o convívio com ele, sem brigas, sem rancor, só com amor."