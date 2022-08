Ex-marido de Britney Spears diz que filhos não querem vê-la e cantora responde: 'Doloroso'

Britney Spears e Kevin Federline em 2004. O casal se separou em 2007 e teve dois filhos: Sean e Jayden. Foto: Steve Marcus/Reuters

O ex-marido de Britney Spears, Kevin Federline, disse em uma entrevista ao jornal Daily Mirror, que os filhos dele e da cantora não queriam vê-la. O ex-casal é pai de dois adolescentes, Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15.

"Os meninos decidiram que não querem vê-la agora. Já faz alguns meses que eles não veem ela. Eles escolheram não ir ao casamento dela", disse o dançarino.

De acordo com Federline, uma das razões para o afastamento seria que os garotos têm vergonha das postagens de Britney nas redes sociais. "Eu tento explicar a eles: ‘olha, talvez seja apenas outra maneira que ela tenta se expressar.’ Mas isso não tira o fato do que isso faz com eles. É duro", disse.

Federline e Britney foram casados entre 2004 e 2007 e se separaram pouco antes da cantora ser colocada sob tutela do pai. Em sua entrevista, o ex-marido também revelou que acredita que a tutela "salvou" a artista.

"Eu via esse homem que realmente se importava e se importa com a sua família e queria que tudo ficasse bem. Quando ele assumiu [a tutela], as coisas entraram em ordem", afirmou.

A tutela de Britney Spears acabou em setembro de 2021 depois de uma batalha judicial e comoção dos fãs nas redes sociais através do movimento #FreeBritney.

Resposta de Britney Spears

Depois das alegações de Kevin Federline, Britney usou as redes sociais para falar sobre a situação com os filhos. Através dos stories do Instagram, ela disse que a entristecia ver que seu ex-marido resolveu falar publicamente sobre a relação dela com os filhos.

"Como todos sabemos, criar meninos adolescentes não é fácil. Me preocupa o fato de que a razão para isso seja baseada no meu Instagram. Foi muito antes do Instagram. Eu dei tudo a eles. Só uma palavra: 'doloroso'", escreveu.

Em seguida, a cantora completou seus pensamentos através de um post. "Lembrem-se de que o trauma e os insultos que vêm com a fama e esse negócio não afetam apenas a mim, mas também aos meus filhos. Sou apenas humana e fiz o meu melhor".

O atual marido de Britney, Sam Asghari, também expressou sua opinião sobre a situação. O modelo afirmou que a cantora nunca postou uma foto nua e consirou "irresponsável" dizer que os filhos não queriam vê-la.

"Os meninos são muito inteligentes e terão 18 anos em breve para tomar suas próprias decisões e podem eventualmente perceber que a parte "difícil" foi ter um pai que não foi um bom exemplo em mais de 15 anos", disse.

Asghari também falou sobre os comentários de Federline sobre a tutela de Britney. "O caráter dele fica claro com a aprovação da cruel tutela de 13 anos", escreveu. "Qualquer um que a aprove está errado ou se beneficia disso de alguma forma".

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais