Ex-integrante do RBD protesta em post da Prefeitura de Sobral por usar imagem do grupo

Integrantes do grupo RBD Foto: RBD / Divulgação

O ator mexicano Christopher Uckermann, ex-integrante do RBD, protestou em um post da Prefeitura de Sobral. A publicação traz informações sobre a vacinação contra covid-19 para jovens de 22 e 23 anos da cidade cearense e usa a imagem do grupo com a frase: “Y soy Rebelde Vacinado”.

No comentário, o ator afirma que o grupo não tem relação com o movimento de vacinação. "Deixem de usar o tema Rebelde para promover a vacina. Nós não temos nada a ver com isso!”, escreveu o ex-RBD em português e espanhol.

O protesto serviu para ajudar a divulgar a campanha da prefeitura e a postagem já tem mais de 5 mil comentários. “Ai, prefeitura de Sobral. Não liga não. A campanha de vocês tá maravilhosa e o que importa é que os fãs de RBD são conscientes!”, escreveu um internauta. “Pode usar o RBD nas campanhas de vacinação, quem carrega o RBD nas costas a anos somos nós e toda uma geração”, escreveu outro.

No Twitter, a frase "Vacina sim, geração RBD" ganhou destaque com milhares de fãs apoiando a campanha.

rbd dando apoio à vacinação, à pandemia e ao uso de máscaras — uma thread necessária; VACINA SIM GERAÇÃO RBD — michelle pardo (@preciousavinon) August 16, 2021

Christopher já criou polêmica antes com comentários negacionistas, como a declaração de que hospitais ganhavam dinheiro para promover casos falsos de mortes por covid-19 e que a vacina era pior que o vírus.

Outros ex-membros do RBD se manifestaram nas redes a favor da vacinação. Anahí compartilhou no Twitter o vídeo de uma fã, também em Sobral, que foi se vacinar vestida como Mia Colucci, sua personagem na trama mexicana.

Maite Perroni aproveitou que o assunto RBD estava nos destaques do Twitter, para pedir aos fãs se vacinarem: "Por ti, por mi, por los que amamos".

Recuerden que esto no ha terminado familia… Aunque estemos vacunados es importante no bajar la guardia.. Por ti, por mi, por los que amamos ❤️ pic.twitter.com/quYWG77oP2 — Maite Perroni B. (@maiteperroni) August 16, 2021

Christian Chavez participou de uma campanha de vacinação no México.

Christian Chavez na em campanha de vacinação VACINA SIM GERAÇÃO RBDpic.twitter.com/B3uZ8IcR9z — RBD (@rbdmaniaco) August 16, 2021

Alfonso Herrera, o Poncho na novela, também usou seu perfil no Twitter para se posicionar a favor da imunização.