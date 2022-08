Ex de Britney Spears expõe vídeo de briga da cantora com os filhos

Britney Spears e Kevin Federline em 2004. O casal se separou em 2007 e teve dois filhos: Sean e Jayden. Foto: Steve Marcus/Reuters

As confusões entre Britney Spears e o ex-marido, o dançarino Kevin Federline, parecem estar longe de acabar. Recentemente, ele declarou que seus filhos com a cantora, Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15, não querem vê-la e não a visitam há meses. O assunto, então, foi pautado pela artista em uma publicação no Instagram, na última quarta-feira, 10, mas deletado pouco tempo depois.

No texto em questão, Britney comentou que gostaria que a situação não tivesse sido exposta. Segundo ela, o comportamento raivoso dos filhos se tornou comum antes de deixarem de visitá-la, mas, mesmo assim, sempre tentou mantê-los por perto. Contudo, ela alegou que em sua casa tem muito amor, enquanto a casa do ex-marido “tem mais maconha do que Ludacris , 50 Cent , Jay-Z e Puff Daddy juntos”.

Após a declaração da artista, Kevin resolveu expor um vídeo em que Britney aparece brigando com os filhos, a fim de justificar o afastamento dos meninos. Ele também deletou a publicação, mas as imagens seguem circulando nas redes sociais. As gravações, entretanto, são antigas, na época, Sean e Jayden tinham 11 e 12 anos, respectivamente.

Na legenda, o dançarino justificou que a decisão de publicar foi feita em família e declarou: "Não vou me calar e deixar meus filhos serem acusados dessa forma depois do que eles passaram”. “Isso não é nem o pior. As mentiras têm que parar. Espero que nossos filhos cresçam e se tornem algo melhor que isso”, concluiu.

Embora a qualidade das imagens não seja nítida, é possível notar Britney bastante irritada nos vídeos. Sem saber que estava sendo filmada, a cantora reclama com os filhos: "Esta é a minha casa. Se eu quiser entrar aqui e dar-lhe loção para o rosto porque é grosseiro... é melhor vocês começarem a me respeitar, está claro?"

Em outro trecho, ela pede que comecem a tratá-la “como uma mulher de valor". "Eu sou uma mulher, ok? Seja legal comigo, você entende? Estou chocada para caramba com você e não sei o que fazer. E eu tenho medo de você, porque você é estranho, porque está passando pela puberdade. E não sei o que dizer. Mas eu me importo mais do que você sabe", completou.

Ao TMZ, o advogado de Kevin, Mark Vincent Kaplan, disse que o dançarino se sentiu completamente irritado após a declaração de Britney sobre maconha em sua casa. Segundo ele, os meninos já tomam suas próprias decisões e, embora o pai acredite que eles amem a mãe, os adolescentes estão com raiva de suas atitudes.

O advogado alega ainda que, com base nas discussões e outras evidências, Kevin fica desconfortável de deixar os filhos na casa de Britney sem supervisão.