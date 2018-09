Ex-dançarino de Katy Perry fala pela primeira vez sobre sua apresentação no Super Bowl em 2015

A apresentação de Katy Perry no Super Bowl de 2015 ficou marcada pela coreografia desajeitada dos dançarinos vestidos de tubarão Foto: Kirby Lee/USA TODAY Sports

O Super Bowl, a final da liga norte-americana de futebol americano, de 2015 contou com a cantora Katy Perry como atração do show do intervalo. Em um dos momentos mais marcantes da apresentação, Katy foi acompanhada por dois dançarinos vestidos de tubarão enquanto cantava a música Teenage Dream.

Enquanto o tubarão da direita estava fazendo a coreografia certinha, o da esquerda parecia totalmente perdido e logo viralizou nas redes sociais, ficando conhecido como Left Shark (tubarão da esquerda, em tradução literal). Desde a apresentação, nunca havia sido revelado quem era o dançarino que usava a fantasia e o que de fato aconteceu para ele estar tão desengonçado.

Agora, a rádio pública NPR descobriu a identidade do Left Shark: se trata de Bryan Gaw, dançarino que trabalhou para Katy Perry por cinco anos e hoje é cabeleireiro em um salão de Los Angeles. Ele explicou para a rádio que a coreografia dos tubarões tinha bastante liberdade. “Nós tínhamos a liberdade para fazer uma coreografia freestyle, não tinha muito como coordenar movimentos vestindo aquela fantasia gigante”, disse Bryan para a rádio.

O ex-dançarino disse que nos ensaios ele estava mais comedido, mas que quando entrou no palco, não conseguiu se segurar por conta da adrenalina. Com a repercussão do show nas mídias sociais, Gaw não se revelou com medo da repercussão negativa que a apresentação pudesse trazer para Katy Perry.

Atualmente ele tem orgulho da apresentação e até lista no seu currículo que foi o Left Shark. “Eu nunca tive nenhum feedback negativo quando falo que era o tubarão na apresentação, as pessoas acham legal”, finalizou.

Relembre abaixo como foi o show de Katy Perry no Super Bowl de 2015.