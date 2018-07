Ex-‘CQC’ participa de clipe da banda Megadeth

Warley Santana entre músicos do Megadeth Foto: Divulgação

O ex-CQC Warley Santana, que participou da temporada de 2008 do programa, participou da gravação do novo clipe da banda norte-americana Megadeth, chamado Lying in State. Filmado onde nos anos 1960 ficava uma escola de meninas em São Paulo, a produção não é a primeira vez dele em apresentações musicais.

Warley também já abriu o show da banda norte-americana Alice In Chains na cidade de Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos. À época, o ex-repórter do programa da Band havia ido à cidade para um encontro de ventríloquos e, na abertura do show, fez um número com seu boneco.

Atualmente, Warley apresenta o game show Tá Certo?, exibido diariamente na TV Cultura. O programa reúne bonecos que representam diferentes personalidades — como Bruno Garcia, Raí, Fafá de Belém, Maria Fernanda Cândido, Renato Teixeira, Rivellino, Zélia Duncan — disputando um game show movido a perguntas curiosas.