Atriz de 'Chiquititas' se casa ao lado de colegas

As ex-chiquititas Ana Olívia Seripieri (noiva) e Mariane Oliva Foto: instagram.com/marianeoliva

Ana Olívia Seripieri, intérprete de Tati na primeira versão de Chiquititas, cresceu e se casou em Americana, no interior de São Paulo, neste fim de semana. É ela quem canta Não me diga mentirinhas, uma das músicas de maior sucesso da trama, fenômeno nos anos 1990.

Na cerimônia também estavam presentes outras ex-integrantes do elenco, como Aretha Oliveira, Francis Helena Cozta, Mariane Oliva e Vivian Nagura, as ex-Chiquititas Pata, Cris, Marian e Bel, respectivamente. "Mais uma Chiquitita vai casar. Nossa caçulinha", comentou Aretha. A noiva Ana Olívia, de 28 anos, foi por muito tempo a atriz mais nova do elenco. Ela participou entre 1997 e 1999.

Relembre o sucesso do primeiro álbum Chiquititas, lançado em 1997 .