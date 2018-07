Ex-'Bozo' fala sobre 'Trapalhões': 'Se estivesse no ar hoje, não aguentaria um programa'

Luís Ricardo, que já interpretou o palhaço Bozo Foto: Divulgação / RedeTV!

Luís Ricardo, ator que ficou conhecido por interpretar o célebre palhaço Bozo ao longo de oito anos durante a década de 1990, falou em entrevista ao programa Luciana By Night que vai ao ar nesta terça-feira, 10, sobre histórias de seu passado e também sobre o humor atual.

Sobre Os Trapalhões, clássico humorístico estrelado por Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Zacarias, comentou: "Era um humor que se hoje estivesse no ar, não agunetaria um programa. Era um brincando com o outro, uma coisa tão pura. Hoje você não pode falar nada de mais, porque 'se me chamam de palhaço, eu processo'".

Sobre a interpretação do palhaço, afirmou: "Tenho um respeito, um carinho e uma admiração grande por ele, que foi um mito. Bozo nunca foi Luís Ricardo. Ele é eterno, mágico, tinha um humor puro e atingia crianças de seis meses a 14 anos de idade".

"Comecei a trabalhar de verdade com nove anos e não parei até hoje. Foi uma vida muito difícil, mas cheia de carinho, amor e dedicação. Se Deus me perguntasse o que eu faria se eu voltasse 30 anos da minha vida, diria que eu faria tudo de novo, igualzinho", revelou sobre seu passado.

Recentemente foi lançado o filme Bingo: O Rei das Manhãs, inspirado na vida de outro intérprete do palhaço Bozo, Arlindo Barreto.