Ex-BBBs passam madrugada com desabrigados de prédio que desabou em SP

Nayara e Viegas, ex-participantes do 'BBB18'. Foto: Raquel Cunha/Globo

Nayara e Viegas, ex-participantes do BBB18, passaram a madrugada desta quinta-feira, 3, ao lado dos desabrigados do Edifício Wilton Paes de Almeida, que pegou fogo e desabou na última terça-feira, 1º.

Pelo Instagram, a jornalista compartilhou fotos e vídeos nos Stories da situação no local e incentivou os seguidores a doarem roupas, kits de higiene e alimentos para os desabrigados.

"Na fria madrugada de hoje, ganhei um reforço nas apurações pelo movimento de moradia. No registro, você me vê com o Viegas e alguns moradores com quem passamos longas horas", escreveu Nayara em uma foto.

Ela comentou sobre a existência de prédios abandonados na capital paulista que poderiam servir de moradia. "Esses imóveis abandonados, por proprietários que na maioria dos casos não pagam seus IPTUs, se revitalizados, dariam um fim ao déficit habitacional da capital", disse.

Viegas também pediu ajuda e passou a manhã de quinta-feira próximo ao local do desabamento para receber as doações. "A gente está aqui pedindo na humildade para vocês, quem puder dar uma força, eles precisam de barraca, desinfetante, produto de limpeza", solicitou ao lado de uma ex-moradora do prédio.