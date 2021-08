Ex-BBBs Juliette, Thais Braz e Caio são vacinados contra a covid-19

Juliette Freire, Thais Braz e Caio Afiune comemoram a vacina contra covid-19 nas redes socias Foto: Reprodução Instagram / @juliette @thaisbraz @afiune_caio

Juliette Freire, Thais Braz, Caio Afiune e Isabella Cecchi entraram para o time dos ex-BBBs vacinados contra a covid-19. Essa semana está sendo de comemoração nas redes sociais do brother e das sisters.

“Vacinadaaa!!! Apesar de você, amanhã há de ser outro dia... Viver é um ato político. Viver no Brasil é resistir ao negacionismo que mata. Gratidão e respeito aos que lutam pelo futuro e respeitam a ciência”, publicou Juliette, que foi vacinada no Rio de Janeiro.

A campeã do BBB 21 relembrou o momento em que descobriu, dentro da casa do reality show em abril, que a vacina havia chegado para os brasileiros. "Obrigada, meu Deus! De tudo que vivi no BBB, ler o anúncio da chegada da vacina foi um dos sentidos mais fortes. No dia que saí, soube que mainha estava vacinada e meu coração aliviou. Hoje chegou o meu momento e eu só consigo agradecer pela vida dos meus e lembrar de todos que não conseguiram sobreviver.”

A paraibana publicou uma foto do momento em que a profissional de saúde aplicou o imunizante e exaltou o SUS. “Eu vim da escola pública, da Universidade Pública, e honro a saúde pública e o SUS. Obrigadaaa aos profissionais da linha de frente que, nesse momento, vejo em Jaqueline, profissional de saúde que aplicou a vacina em mim. Vacinem-se e continuem se cuidando", finalizou.

Outra participante da última edição do reality, Thais Braz vibrou e incentivou os fãs a se vacinarem. "Vacinas salvam! Depois de muita espera, finalmente chegou minha vez. Essa sensação de felicidade e de esperança de saber que tudo isso vai passar. Se cuidem, e vacinem-se", escreveu.

O colega de confinamento Caio Afiume também exibiu o cartão da campanha de vacinação e incentivou os seguidores. "Finalmente chegou minha vez! É muito importante que todos tenham a consciência de que é preciso nos vacinar. Vacinas salvam vidas!".

Isabella Cecchi, do BBB 19, compartilhou um vídeo e se emocionou com o momento. "Só consigo agradecer a Deus por ter chegado até aqui saudável. Hoje tomei minha primeira dose da vacina contra a Covid-19.”