Ex-BBBs, Gui Napolitano pede Thais Braz em namoro durante luau

Thais Braz, da edição 21 do 'BBB', e Guilherme Napolitano, que participou um ano antes do reality show. Foto: Instagram/@thaisbraz | Victor Pollak/Globo

O amor está no ar. Passando o feriado de Páscoa em Maragogi, Alagoas, Guilherme Napolitano e Thais Braz, ex-participantes do Big Brother Brasil, estão oficialmente namorando.

Ele, que esteve na 20ª edição do reality show, pediu a influenciadora em namoro durante um luau na praia.

Na areia, o modelo escreveu "namora comigo?" com o uso de luzes e emocionou Thais.

Ambos compartilharam a mesma sequência de fotos no Instagram, em que ela também aparece com um buquê de flores na mão. Nos comentários, Sarah Andrade, que foi da mesma edição de Gui no BBB, disse: "Amo vocês dois".

Viih Tube também comentou: "Guilherme do céu, foi melhor do que eu esperava, você arrasou. Eu amo tanto vocês, quero ser madrinha".