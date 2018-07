Ex-BBB's fazem festa luxuosa, mas cometem erro de português no convite

Adriana Sant'anna e Rodrigão se fantasiaram de rei e rainha Foto: Reprodução/ Instagram @rodrigaooficial

Os ex-BBB's Adriana Sant'anna e Rodrigão comemoram neste sábado, 11, o aniversário de um ano do filho do casal, Rodrigo. A festa foi inspirada na temática realeza e teve decoração, local, figurino, lembrancinhas e doces luxuosos. Horas antes da comemoração o perfil de Adriana no Instagram publicou 18 posts anunciando os fornecedores da festa.

Os convidados compartilharam detalhes da festança usando a hashtag #reinadodorodrigo. No entanto, também viralizou nas redes sociais uma foto que mostrava que o convite continha um erro de português: majestade estava escrito erroneamente com g.

Adriana Sant'anna usou o Instagram para responder às críticas pelo erro de ortografia. "Acham que somos apegados a isso? O importante foi que todo mundo curtiu muito", escreveu.

kkkkkkkk vi q postaram a foto do convite e tao zoando pq escreveram Majestade com G! kkkkkkkk de bouaça/bouassa/buenas como quiserem! kkkkkkkk Acham q somos apegados a isso? O importante foi q todo mundo curtiu MUUITO e entendeu q a festa foi p nos pais q fizemos c mt carinho p todos q estavam la e p nossa familia!! ✨ Foi LINDOOOOO! Foi EMOCIONANTE!! Foi INESQUECIVEL!! Doida p postar toda a MAGESTADE ou MAJESTADE como preferirem !! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk colar de beijossss pra maGestade!!!! Uma foto publicada por ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Driana do Rodrigo (@santanaadriana) em Fev 11, 2017 às 8:13 PST