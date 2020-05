Ex-BBB Victor Hugo lança projeto de atendimento psicológico gratuito

Victor Hugo, o sétimo eliminado do 'Big Brother Brasil 20'. Foto: Instagram/@bbb

O psicólogo Victor Hugo, que participou do Big Brother Brasil 20, lançou um projeto para ajudar pessoas que tem enfrentado problemas relacionados à saúde mental em meio à pandemia do novo coronavírus. A ação oferecerá atendimentos gratuitos por videoconferências.

“Tenho consciência da série de problemas que podem ser enfrentados nesse período. E enxergando a necessidade de somar forças nesse momento de pandemia decidi atender pessoas gratuitamente por videoconferências”, explicou o psicólogo.

Ele também falou sobre o tema em sua conta no Twitter: “Resolvi atender (por enquanto) todos os meus pacientes online com demanda de coronavírus gratuitamente. Percebo que é o mínimo que posso fazer no momento. Mas é o que consigo fazer por enquanto”.

Meus amores, venho aqui com palestrinha pra dizer pra vocês que dessa vez é sério... vou ficar mais ausente aqui no TT! Como alguns já sabem, eu voltei a exercer minha profissão e como profissional de saúde pública, resolvi atuar diretamente voltado ao coronavírus. Quando (+) — Victor Hugo (@victorhugotex) May 17, 2020

Devido à alta procura, Victor decidiu procurar a ajuda de alguns colegas, que também realizarão atendimentos, permitindo assim atender a um número maior de pessoas. Atualmente o projeto está na fase de triagem dos pacientes e as consultas estão sendo marcadas. Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail: assessoriavht@gmail.com.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais