Ex-BBB Thais Braz faz cirurgia para a redução de testa em 2 cm

Procedimento escolhido por Thais se chama frontoplastia e custou 25 mil reais. Foto: Instagram / @ThaisBraz

A ex-BBB Thais Braz revelou que fez uma cirurgia plástica para reduzir a testa em dois centímetros na última quarta, 9. A jovem contou aos seguidores do Instagram que o tamanho da testa a incomodava desde a infância e que os comentários maldosos afetam a sua autoestima.

O procedimento se chama Frontoplastia. Durante a cirurgia, parte da pele da testa é retirada e o couro cabeludo passa a ocupar o espaço onde antes ficava a testa. No caso de Thais, a proporção foi calculada conforme o rosto dela.

A dentista explicou que as regiões inferior e média do rosto tinham cerca de seis centímetros, mas a testa tinha oito, ela achava desproporcional e sofria com comentários maldosos. “A testa é uma coisa que me incomodava muito!”, contou a ex-BBB.

“Essas pessoas que me criticaram, me chamando de testuda, estão me criticando agora por eu ter feito uma cirurgia e vão achar um outro motivo para me criticar. Eu tenho a plena convicção de que essas pessoas más vão achar um motivo para falar e eu fiz sim, porque me incomodava desde criança e não vou ser hipócrita em dizer que esses comentários não me incomodavam. Chorei várias vezes, fiquei muito triste, mas quero que saibam que fiz essa cirurgia por mim”, contou Thais, que recebeu beijinhos de consolação de Gui Napolitano, que também foi participante do Big Brother.

Sobre a recuperação, Thais admitiu ter medo, mas disse que a cirurgia acabou sendo muito mais tranquila do que ela esperava e que durou cerca de uma hora e meia. “Está sendo bem tranquilo, a única coisa que sinto é a cabeça latejando às vezes, sabe? Mas foi bem mais tranquilo do que eu imaginei”, comentou. “É suportável, eu achei que ia ser muito pior, sério.”

A dentista contou que está tomando um remédio quando a dor de cabeça fica mais forte, mas que tem dormido bem e está contando com a ajuda da mãe, já que precisa lavar o cabelo diariamente, mas ainda não sente o couro cabeludo.

Questionada sobre o valor da cirurgia, ela revelou que pagou 25 mil reais. “Em torno de 25 mil, claro que depende do hospital, valor do médico, do anestesista”. Ela se mostrou muito feliz com o resultado, mas disse que vai manter a franja. “Eu amo minha franjinha, só preciso ver como ela vai ficar”, comentou a dentista que compartilhou fotos do antes e depois com os fãs.