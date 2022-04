Ex-BBB Rodrigo Mussi sofre acidente em São Paulo e segue internado

Rodrigo Mussi sofreu acidente de carro em São Paulo e, segundo reportagem da Globo, teria sofrido traumatismo craniano. Foto: Instagram/@rodrigo.mussi

Nesta quinta-feira, 31, o ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro em São Paulo. No perfil oficial do ex-brother, a equipe confirmou a informação. "Oi, ninjas. Infelizmente, o Rodrigo sofreu um acidente e estamos aguardando mais informações sobre o estado dele", escreveu.

O acidente aconteceu na madrugada desta quinta, 31, e foi exibido no Bom Dia São Paulo. De acordo com a reportagem, o carro estava na Marginal Pinheiros indo sentido Interlagos, e o motorista de aplicativo perdeu o controle e acabou batendo em um caminhão.

Ainda segundo a matéria exibida na Globo, o passageiro, que era Rodrigo Mussi, estaria sem cinto, foi arremessado pra parte frente do veículo e teve traumatismo craniano, sendo socorrido pelo Hospital de Clínicas.

A TV Globo entrevistou o motorista e ele explicou que tinha buscado o ex-BBB na Presidente Altino e estava indo em direção a Consolação. "Só vi o airbag na minha cara. Eu estava de cinto, sempre ando de cinto, e tinha solicitado para ele colocar também. Mas não consigo ficar toda hora olhando pra conferir se estava de cinto ou não [...] Ele saiu na maca, falando meio enrolado", declarou Kaique Reis, o motorista de aplicativo.

Rodrigo Bocardi ainda informou que tanto o motorista do carro de aplicativo, quanto o caminhoneiro fizeram teste do bafômetro e não houve constatação de álcool no sangue.

Rodrigo Mussi esteve no jogo de São Paulo e Palmeiras, que aconteceu no Estádio do Morumbi. Em seu perfil no Instagram, seus momentos no jogo foram os últimos registros compartilhados nos Stories.

Em nota divulgada pela assessoria de imprensa, o estado de saúde de Rodrigo é "considerado grave, porém estável". Até o momento, ele passa por um cirurgia múltipla, na perna e na cabeça. Em breve mais informações com o boletim médico atualizado.