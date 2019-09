Ex-BBB Rodrigo França lança série de vídeos para falar sobre questões sociais

Rodrigo França. Foto: Instagram / @rodrigofranca

O ex-BBB 19 Rodrigo França lançou na terça-feira, 3, um projeto chamado Programa Nós, que consiste em uma série de 21 vídeos sobre diferentes assuntos no Instagram.

"[Serão abordadas] questões que nos motivam, angustiam e nos movem. No primeiro episódio conversaremos sobre construção social. Temos liberdade de escolha? O que faz a gente sentir auto-ódio pelas nossas características?", escreveu na rede social.

O ex-BBB, que é filósofo, cientista social e professor, já lançou o segundo episódio, que explica o racismo estrutural e institucionalizado. "Perceba o quanto naturalizamos o racismo no Brasil", escreveu.

Apesar de ser um assunto abordado há décadas em diversos estudos sobre segregação racial, como O Sol é para Todos, de Harper Lee, e o Genocídio do Negro Brasileiro, de Abdias Nascimento, algumas pessoas criticaram a iniciativa de Rodrigo França. "Preguiça desse assunto chato. Não vejo esse preconceito, já deu", reclamou uma internauta.

Outros, no entanto, elogiaram e se identificaram com o conteúdo educativo do ex-BBB. "França como sempre sendo muito didático", elogiou um seguidor. "Vamos, sim, falar sobre racismo", destacou outro. "Gostaria de ouvir sobre protagonismo negro e lugar de fala nos próximos episódios", sugeriu mais um.

Os vídeos ficarão disponíveis também no IGTV do Instagram. Assista abaixo aos dois episódios: