Ex-BBB pede senha da Netflix para fã - e a divulga para 700 mil seguidores

Os fãs de Emilly, a vencedora do BBB 17, fizeram uma vaquinha para presenteá-la com a roupa que ela usaria na maratona de entrevista um dia após a final do programa. O valor do Look? R$ 3 mil. Um outra fã da ex-BBB gastou cerca de R$1,2 mil em ligações telefônicas para votar na sister.

Foto: Paulo Belote/Globo