Ex-BBB Mayra Cardi relata que sofreu tentativa de sequestro

Mayra Cardi Foto: Instagram / @mayracardi

Mayra Cardi revelou pelos stories do Instagram nesta quinta-feira, 2, que sofreu uma tentativa de sequestro enquanto passeava com a sua filha Sophia, de seis meses, próximo de sua casa.

A coach de emagrecimento relatou que um carro seguiu as duas e, com medo, correu com a menina de volta para o apartamento onde moram, no Rio de Janeiro.

"Acabamos de chegar do nosso passeio e tomamos um susto. Só agora consegui respirar para poder gravar alguma coisa aqui. Dois caras estavam com o carro parado, de olho em mim. Conforme eu vinha atravessando, eu olhava o movimento e eles vieram [com o veículo em minha direção]", explicou. "Era possivelmente um sequestro. Acabou-se. Infelizmente a gente não passeia mais", completa.

A preocupação da mulher não é de agora. No começo deste ano, Mayra Cardi e seu marido, o ator Arthur Aguiar, relataram um assalto e disseram que os bandidos tentaram levar a filha.