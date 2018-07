Ex-BBB Mayla é convidada para festa pós-show de Justin Bieber

Justin Bieber comentou foto de Mayla - e a internet foi à loucura. Foto: REUTERS/Danny Moloshok | Globo/Paulo Belote

Após ter recebido 'cantadas' de Justin Bieber enquanto fazia um vídeo ao vivo para seus seguidores no Instagram, a ex-BBB Mayla foi convidada para assistir ao show do astro no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 29.

Em entrevista ao Gshow, ela revelou ter sido inclusive convidada para uma festa pós-show por parte da marca que patrocina a turnê de Bieber, após representantes terem visto sua transmissão ao vivo.

Mayla, que é irmã gêmea da participante Emilly, que ainda está no programa, não sabe falar inglês, mas levará junto seu assessor, na esperança de conseguir, enfim, falar com Justin.