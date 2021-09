Ex-BBB Jaque Khury ganha US$ 500 por aparecer em vídeo depilando axila

A ex-BBB Jaque Khury, que faturou quase três mil reais por um vídeo o OnlyFans em que aparece depilando axila Foto: Instagram/@jaquekhury

A ex-participante do Big Brother Brasil, da TV Globo, Jaque Khury, afirma que faturou US$ 500, ou R$ 2.695, por um vídeo em que aparece depilando a axila. As imagens exclusivas foram publicadas por ela no OnlyFans.

O app é o pioneiro a possibilitar que usuários remunerem criadores por conteúdo exclusivo. O aplicativo traz uma dúzia de categorias com vídeos como exercícios, cozinha, bem-estar e até comédia, segundo a agência de notícias Bloomberg.

"Ganhei gorjeta de 500 dólares por um vídeo de biquíni depilando as axilas e nem pelo eu tenho, porque fiz depilação a laser", ironiza a influenciadora digital, em entrevista ao Na Telinha. Ela também conta que muitos usuários do app tem gostos pitorescos: "Tem gente que gosta de pé. Tem um gringo que adora a minha boca e pede fotos dela e paga muito bem".

Boa parte das receitas que a ex-BBB consegue vem de posts publicitários, trabalho em produção de conteúdo. "Trabalho com produção de vídeos de publicidade, mas o OnlyFans me surpreendeu a questão de lucros. Não estava esperando muito não, mas estou curtindo", concluiu.

Em agosto, a plataforma de monetização decidiu que iria banir a nudez explícita a partir de outubro devido a pressão do mercado financeiro, mas recuou. "Nós garantimos os meios necessários para dar suporte à nossa comunidade de criadores de conteúdo e suspendemos a política planejada para entrar em vigor a partir de 1.º de outubro”, afirmou a empresa britânica em comunicado no Twitter. O OnlyFans não explicou detalhadamente o que fez a companhia desistir de banir a pornografia.