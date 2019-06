Ex-BBB Flávia Viana sofre aborto espontâneo e passa por cirurgia

A ex-BBB e apresentadora Flávia Viana. Foto: Instagram/@flavia_viana

A ex-BBB e apresentadora Flávia Viana sofreu um aborto espontâneo após sentir dores abdominais na última quarta-feira, 26. Na data, ela apresentava uma categoria da premiação Risadaria em São Paulo.

No perfil do Instagram da apresentadora, uma nota também comunica que Flávia passará por cirurgia nesta sexta-feira, 28.

“Em respeito aos fãs, venho comunicar-lhes que a Flávia Viana, após sentir dores abdominais na noite de ontem e ser avaliada, foi constatado um abortamento espontâneo. Por esse motivo, Flávia passará por uma cirurgia amanhã e não conseguirá apresentar o Festival Villa Mix que acontecerá em Goiânia nesse fim de semana. Peço a compreensão de todos. Tudo ficará bem em breve”, diz o comunicado publicado nos stories do Instagram.

Flávia Viana ficou conhecida na televisão em 2007, quando participou da sétima edição do Big Brother Brasil. Em 2017, venceu a nona temporada do programa A Fazenda. Atualmente, é responsável pelas transmissões ao vivo do programa Power Couple Brasil da TV Record.