Ex-BBB faz primeiro ensaio de fotos após engordar 15 quilos

Fani Pacheco na época em que participou do Big Brother Brasil, em 2013 Foto: João Cotta/ Globo

Fani Pacheco participou da edição de 2013 do Big Brother Brasil (BBB), da Rede Globo, na época se enquadrava no padrão de beleza magro. Mas, no período de quatro anos após o reality show ela passou por uma depressão causada pela morte da mãe e engordou cerca de 15 quilos. No entanto, não está se deixando abater pela mudança no visual, inclusive o novo padrão corporal está sendo usado para continuar nos holofotes. Ela divulgou neste sábado, 27, que fez seu primeiro ensaio fotográfico plus size.

As imagens foram feitas pelo fotógrafo de moda e beleza Faya. O profissional já clicou artistas como Giovana Ewbank, Jesus Luz, Carol Nakamura, Paloma Bernardi, Bruno Gissoni e Valesca.

Veja uma foto do ensaio plus size:

Inscreva-se #faniquebraopadrão (link na bio). http://www.tipsstarnews.com.br/fani-pacheco-atriz-e-empresaria-dona-do-canal-faniquebraopadrao-no-youtube-faz-seu-primeiro-ensaio-fotografico-plus-size-com-o-fotografo-faya/ Uma publicação compartilhada por Fani Pacheco (@fanipacheco) em Mai 27, 2017 às 9:23 PDT

A ex-BBB também criou um canal no o YouTube para falar sobre as questões que envolvem o seu novo peso. O 'Fani Quebra Padrão' ainda tem poucos vídeos publicados e 18 mil inscritos.