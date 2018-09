Ex-BBB engorda 27 quilos após perder peso e explica o motivo

Ex-BBB desabafou nas redes sociais sobre o ganho de peso e pretende mudar. Foto: Instagram / @paulinhaleitteeVerificado

A ex-BBB Paula Leite publicou no Instagram uma foto, no último domingo, 9, mostrando o antes e depois de ter engordado 27 quilos.

Há seis anos, ela emagreceu 46 quilos "com mudança alimentar e atividade física". Paula ainda conta que fez vibrolipoaspiração – técnica que retira a gordura localizada – e injetou silicone nos seios quando já havia perdido cerca de 36 quilos. No entanto, voltou a ganhar peso após lesionar o joelho esquerdo no ano passado.

O acidente fez com que a modelo parasse de praticar corrida, esporte que ela diz amar. “Fui proibida de fazer quaisquer atividades físicas, tive que parar tudo de uma hora para outra e a paranóia que acompanha todos que já foram gordos nesta vida não saía da minha cabeça. Eu pensava que iria engordar, mas continuei com a minha alimentação saudável”, afirmou.

Mesmo com bons hábitos, a ex-BBB começou a ganhar peso e ter compulsão alimentar. Além disso, ela explicou que os remédios que tomava para se recuperar da lesão a fazia se sentir inchada. “Comia tudo, depois não comia nada, voltei a descontar tudo na comida, a me sabotar, e lá estava eu com 27 quilos a mais”, relembrou.

A mudança radical no corpo de Paula não abalou sua vontade de voltar à antiga performance. “Eu decidi recomeçar e recuperar não só um corpo magrinho, mas também uma saúde perdida e uma qualidade de vida esquecida”, escreveu.

Veja abaixo o depoimento na íntegra.

