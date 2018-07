Ex-apresentadora da Globo anuncia pré-candidatura à Presidência

Nas eleições para prefeito do Rio de Janeiro, em 1988, o grupo Casseta e Planeta resolveu lançar uma forma inusitada de incentivar o voto de protesto: as pessoas deveriam escrever "Macaco Tião", animal do zoológico local, na cédula de votação; com o slogan de "o único político que já está preso", Tião obteve cerca de 400 mil votos e ficou na terceira colocação, à frente de muitos candidatos sérios; no show de lançamento de sua candidatura, mais de 4 mil pessoas favoráveis ao voto nulo compareceram ao Circo Voador, entre eles personalidades como Roger, do Ultraje a Rigor, e o cantor Leo Jaime



Foto: Reprodução / Instagram