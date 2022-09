Ewan McGregor cogitou usar droga para ‘compreender melhor’ personagem

Ewan McGregor relembrou preparação para personagem de 'Trainspotting - Sem Limites'. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

O ator Ewan McGregor, de 51 anos, revelou que cogitou usar drogas para “compreender melhor” para dar vida a Mark Renton. O personagem do filme Trainspotting - Sem Limites (1996) enfrenta problemas com substâncias ilícitas.

Em entrevista ao podcast Smart-Less, McGregor relatou que achava difícil interpretar um personagem tão complexo sem entendê-lo. Para tanto, cogitou a possibilidade de experimentar substâncias químicas.

No entanto, o artista desistiu da ideia após conversar pessoalmente com pessoas que sofrem com a dependência, e considerar que fazer isso seria algo desrespeitoso.

"Eu pensava: 'como você pode interpretar um viciado em heroína sem nunca ter usado?'. Como era jovem, apensar pensei: 'apenas vá lá e faça'", declarou.

Segundo Ewan McGregor, nesse processo de preparação para o longa-metragem, ele se propôs a conhecer viciados em heroína em Glasgow, na Escócia. Após esse encontro com dependentes, "ficou realmente claro que essa era uma ideia desrespeitosa para as pessoas com quem estávamos trabalhando", completou.