Evaristo Costa publica vídeo no Instagram para provar que sua conta é verdadeira

O jornalista publica fotos pessoais com frequência. Foto: Reprodução/Instagram

O jornalista Evaristo Costa é um dos personagens mais queridos nas redes sociais do País. Recentemente, o apresentador do Jornal Hoje criou uma conta na rede social Instagram e desde então vem publicando com bastante frequência várias fotos de sua vida pessoal, o que despertou a atenção de seus fãs.

Na maioria das fotos publicadas, os fãs do apresentador deixaram vários comentários indagando se a conta em questão seria mesmo a oficial do jornalista. Para esclarecer as dúvidas, na manhã desta quinta-feira, 12, Evaristo publicou um vídeo no Instagram afirmando que a conta era verdadeira e que suas redes sociais Facebook e Twitter também são administradas por ele.

O apresentador do Jornal Hoje é ovacionado nas redes sociais pelo seu carisma. Foto: Reprodução/Instagram