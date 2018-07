Evaristo Costa publica foto em estúdio de TV e fãs torcem para sua volta aos telejornais

Durante a exibição do 'SPTV - 1ª Edição' a apresentadora Gloria Vanique 'chamou' Evaristo no estúdio do 'Jornal Hoje', para dar uma prévia das notícias que seriam apresentadas no dia. O jornalista falou de notícias sérias, como o acidente do ônibus da banda Raça Negra, um prefeito acusado de abusar de crianças e a pesquisa que indicava que brasileiros tomavam remédios sem receita e... de repente, uma gargalhada do apresentador, que estava esbaforido desde o início de sua participação: "Me desculpe, hein, Glória! Eu vim correndo! Preciso avisar, se não as pessoas vão achar que eu estou doente!"



Foto: Reprodução de cena de 'SPTV - 1ª Edição' / TV Globo