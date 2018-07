Evaristo Costa leva 'bronca' de padre Fábio de Melo

Apresentador Evaristo Costa e parde Fábio de Melo, dois queridinhos das redes sociais, interagiram nesta segunda-feira Foto: Reprodução/ Instagram

Segunda-feira é uma dureza para todo mundo, inclusive para Evaristo Costa. O apresentador do 'Jornal Hoje', da Globo, publicou nesta segunda-feira, 13, no Instagram uma foto com cara de sono e com a legenda “me acorda amanhã. Boa semana”. Mas quem já estava bem atento era o padre Fábio de Melo que rebateu com uma 'bronca' de brincadeira: “pelo amor de Deus, Evaristo! Acorde! O jornal é HOJE!”.

Mas a conversa entre os dois queridinhos da internet não acabou por aí. “Preguiça é pecado, né padre? Tenho pecado todas as segundas-feiras. Orai por mim. Boa semana”, rebateu o jornalista. Se o padre for rezar por todos que têm preguiça na segunda-feira ficará bem exausto e não terá mais tempo de postar nas redes sociais.

Empolgado com a interação com o padre, o apresentador deu um print no post do Instagram e publicou no Twitter dando continuidade ao bate-papo. "Na segunda Deus perdoa, padre Fábio de Melo", tuítou. E, claro, não ficou sem resposta. "Nobre Evaristo Costa, Deus perdoa sempre, quem não perdoa é a sociedade civil", pontuou o religioso.