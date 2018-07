Evaristo Costa ficou 'chateado' porque não vai folgar na Páscoa

Evaristo Costa vai trabalhar normalmente no feriado. Foto: Globo/Zé Paulo Cardeal

Feriado de Páscoa chegando e muita gente já está planejando o que vai fazer no dia de folga - mas esse não é o caso de Evaristo Costa. O apresentador do Jornal Hoje ficou #chateado porque vai trabalhar normalmente no feriado.

"Quando a empresa cancela sua folga", escreveu Evaristo num meme com uma foto dele triste.

Uma publicação compartilhada por Evaristo Costa (@evaristocostaoficial) em Abr 13, 2017 às 3:06 PDT

Evaristo e muitos outros jornalistas da emissora vão trabalhar normalmente por causa da divulgação da lista de Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que envolve a abertura de inquéritos contra diversos políticos.