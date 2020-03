Evaristo Costa faz montagem de foto com rainha Elizabeth para alertar idosos sobre quarentena

O jornalista Evaristo Costa na CNN Brasil, em São Paulo Foto: Instagram/@evaristocostaoficial

Desde que se mudou para Londres após romper contrato com a TV Globo, o jornalista Evaristo Costa costuma fazer brincadeiras com a família real britânica nas redes sociais. Em janeiro, ele fez piada com o afastamento de Harry e Meghan Markle da realeza. Desta vez, o assunto foi a pandemia de coronavírus.

Neste domingo, 22, o atual apresentador da CNN Brasil fez uma montagem engraçadinha com uma fotografia da rainha Elizabeth II em que a monarca aparece em uma janela com cortinas.

Ao lado, o jornalista aparece em um vídeo fazendo um sinal negativo com as mãos. “Voltei voando para a Inglaterra para fazê-la cumprir a quarentena. Se você tem mais de 60 anos, preserve-se”, escreveu Evaristo Costa no perfil oficial dele no Instagram.

O Ministério da Saúde divulgou um comunicado em que alerta aos idosos para permanecerem em casa por fazerem parte do grupo de risco para coronavírus.

A publicação do jornalista foi comentada por pessoas como o padre Fábio de Melo, que sempre ironiza as postagens dele. “Amado, você também é idoso. Não deveria ter viajado”, escreveu.

Uma outra fã de Evaristo também não perdeu a oportunidade de brincar: “Ela sobreviveu a tanta coisa, então, ela sobreviverá ao coronavírus. Eu tenho a teoria de que ela é imortal”, disse. Confira: