Evaristo Costa dá dicas para você sobreviver ao carnaval 

Evaristo Costa lembra que se for beber, não se deve dirigir Foto: Globo/Zé Paulo Cardeal

Evaristo Costa usou toda sua popularidade nas redes sociais para dar dicas para que seus seguidores sobrevivam ao carnaval. Em seu Instagram, ele postou um vídeo e, na legenda, explicou: "É carnaval! Tenho dicas para que vocês cheguem vivos até a quarta-feira de cinzas. Boa diversão".

A primeira é para não passar mal com esse calor todo: beber água. Em seguida, o apresentador recomenda que, caso a pessoa for beber, deve fazê-lo com moderação e não deve dirigir alcoolizado.

"Não é não", é o terceiro conselho #Carnavalsemassédio! Por fim, Evaristo lembra que duas coisas não podem faltar no carnaval: protetor solar e camisinha.

