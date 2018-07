Evaristo Costa comemora aniversário de um ano da sua saída da Globo

Evaristo Costa fez post no Instagram comemorando o aniversário de um ano da sua saída da Globo Foto: Instagram/@evaristocostaoficia

Faz exatamente um ano na sexta-feira, 27, que o jornalista Evaristo Costa anunciou sua decisão de deixar a apresentação do Jornal Hoje, da TV Globo, após ficar 14 anos na bancada do jornal vespertino. Para lembrar a data, Costa fez um post no Instagram falando sobre sua escolha.

"Um ano atrás, estava saindo para um período sabático. Ter uma oportunidade dessas na vida é um presente. E esse tempo foi suficiente para confirmar, todos os dias, que segui o rumo certo. Experiências de vida não se apagam jamais e as nossas estão sendo maravilhosas graças a coragem e ao planejamento. Não se acomode com o que te faz mal. Obrigado a todos! Bota água no feijão, que eu tô chegando no Brasil... de férias", escreveu o jornalista.

Desde sua saída da televisão brasileira, Evaristo se mudou para Londres, capital da Inglaterra, com a esposa e suas duas filhas e investiu em uma carreira como influenciador digital, aproveitando sua forte presença nas redes sociais, além de participar de diversas ações publicitárias.

Veja abaixo o post.