Evangélico, Ronaldo Ésper afirma que deixou de ser homossexual 'por força de vontade'

Ronaldo Ésper recebeu Daniela Albuquerque em sua casa Foto: Divulgação/RedeTV!

Aos 72 anos, o estilista Ronaldo Ésper revelou que deixou de ser homossexual. Conhecido principalmente pelo programa Alfinetadas, ele afirma que sofreu muito por causa de sua sexualidade, mas encontrou amparo na Igreja Universal. "Estou muito feliz de estar lá. Há alguns anos eu estava à beira do suicídio, se não tivesse sido acolhido da forma que fui, teria me matado", revelou em entrevista a Daniela Albuquerque, apresentadora do Sensacional, da RedeTV!.

Ele explica que não gostaria de ter um filho homossexual, pois, apesar de não ter sofrido discriminação, hoje se sente muito solitário. “Depois de um período de crise muito grande, parti para outra direção na minha vida. Hoje não sou mais homossexual, por força da minha vontade, porque ninguém se cura disso”, disse.

Além disso, o estilista afirmou ter se envolvido com um ministro da época da ditadura militar. “Era um admirador. Todos os ministros eram militares, tinha só cinco que não eram. Se você procurar na internet entre esses cinco, vai ver quem era. Fiquei com ele um período, mas ele não foi o amor da minha vida.”

A entrevista completa vai ao ar no programa Sensacional deste domingo, 26, às 16h30, na RedeTV!.