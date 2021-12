Evanescence lança releitura de clássico dos Beatles; ouça

A banda Evanescence, que lançou uma releitura de 'Across The Universe', dos Beatles Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

A banda Evanescence decidiu lançar uma releitura de um clássico dos Beatles. A vocalisata Amy Lee interpreta Across The Universe, que foi divulgada na sexta-feira, 17. O grupo gravou a canção há quatro anos.

O perfil oficial do Evanescence no Twitter comemorou a produção.

"Foi um grande prazer fazer um cover desta música lendária. Anteriormente disponível exclusivamente em nosso box de luxo, Across the Universe agora pode ser encontrado em todas as plataformas de streaming", diz o comunicado.

Across The Universe foi lançada em 1970, no álgum Let It Be. Na versão original, a canção traz John Lennon como vocalista principal.

A NASA transmitiu a canção em direção a estrela Polar, 431 ano-luz da Terra, em fevereiro de 2008. A transmissão usou uma antena de rádio localizada em Madrid, na Espanha.

Ouça 'Across The Universe', com Evanescence: