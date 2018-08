Evandro Santo precisa ir a hospital após cair no banheiro

Comediante Evandro Santo Foto: Instagram/@evandrosanto

Evandro Santo levou um susto nessa segunda-feira, 16. Ele levou um tombo no banheiro e precisou levar ponto na região das sobrancelhas. O comediante postou uma imagem do machucado em seu Instagram.

“Levei um tombo e bati a cara no box do banheiro que me abriu um pedaço da sobrancelha. Mas até sábado ou quinta estarei melhor”, contou Evandro. Ele ainda agradeceu à equipe de um hospital na Vila Mariana, em São Paulo, pelo atendimento.

Evandro ficou conhecido por ter integrado o elenco do programa Pânico como o personagem Christian Pior. Após o cancelamento do humorístico na Band, permaneceu na emissora como repórter do programa Melhor da Tarde, com apresentação de Catia Fonseca.

Confira: