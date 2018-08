Evandro Santo e Tiago Barnabé sofrem acidente de carro

Os comediantes Tiago Barnabé e Evandro Santo sofreram um acidente de carro no interior de São Paulo, mas passam bem Foto: Instagram/@tiagobarnabe | Instagram/@evandrosanto

Os comediantes Evandro Santo e Tiago Barnabé tomaram um susto na tarde do último sábado, 21. Eles sofreram um acidente de carro no caminho para a cidade de Pilar do Sul, próxima a Sorocaba, no interior de São Paulo, onde fariam um show naquela noite.

"Obrigado Deus por mais uma oportunidade de vida e livramento. Eu e minha equipe acabamos de sofrer um acidente e estamos bem", escreveu Tiago em seu Instagram. "Quero voltar para a casa logo. O cara que jogou o carro em cima da gente na rodovia sumiu. Estamos bem e já já em São Paulo", continuou o comediante, que atualmente trabalha no SBT.

Apesar do susto, os humoristas passam bem. Barnabé conduzia o veículo na hora do acidente e sofreu somente um corte no pulso enquanto Evandro, que estava no banco de trás, bateu a cabeça no assento da frente. O empresário de Tiago, Jardielson Silva, estava no banco do carona e não sofreu ferimentos. Os três usavam cinto de segurança.