Eva Mendes dá indireta sutil sobre discurso de Ryan Gosling

Foto: Bang Showbiz

O discurso de Ryan Gosling na cerimônia de premiação do Globo de Ouro no último domingo, 8, deu o que falar. Ao receber o prêmio de melhor ator em comédia musical por seu trabalho em La La Land - Cantando Estações, Gosling arrancou aplausos fervorosos da plateia.

Eva Mendes, no entanto, não estava presente para ver ao vivo a fala do marido dedicada a ela. A atriz não fez nenhum grande pronunciamento sobre o assunto, mas usou um post no Instagram para indicar sutilmente que, como todos nós, achou o discurso lindo.

Ela postou uma foto de Janelle Monáe e elogiou seu look na premiação. Mas aproveitou para dizer que aquele não foi o melhor momento da noite. Ficou claro que ela estava se referindo à fala do marido, que agradeceu por ela ter acumulado a carga de cuidar da filha do casal enquanto estava grávida da segunda e tentando ajudar seu irmão a lutar contra o câncer.

Veja o post: