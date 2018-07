Eva Longoria recebe estrela na Calçada da Fama de Hollywood

Eva compartilhou sua alegria com seus seguidores Foto: Instagram/Reprodução

Evan Longoria ficou honrada em receber uma estrela na Calçada da Fama, em Hollywood. A atriz do icônico seriado Desperate Housewives conseguiu seu título na Calçada da Fama, e agora está junta de outras celebridades que possuem os nomes listados na Califórnia.

Evaa divulgou uma foto da sua marca no Instagram na última quarta-feira (29.06.16) junto com a seguinte legenda: "AI MEU DEUS! Eu estou muito honrada de receber uma ESTRELA na Calçada da Fama! Eu lembro de me mudar para Hollywwod há quase 20 anos, passando pela rua e pensando 'Eu quero uma estrela nessa calçada um dia'. Eu lembro disso muito claramente, eu estava na esquina da La Brea com a Hollywood Blvd. Obrigado à Câmara do Comércio de Hollywood por fazer esse meu sonho se tornar realidade".

Enquanto isso, a atriz, nascida no Texas e casada com José 'Pepe' Bastón desde maio desde ano, admitiu que espera comemorar suas bodas de ouro em "49 anos e 11 meses". Ao falar sobre o assunto, ela comentou: "Feliz um mês de aniversário para essa incrível e linda alma. Faltam apenas 49 anos e 11 meses para chegar lá!"