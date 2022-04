'Euphoria': Zendaya diz que futuro de Rue 'está nas mãos dela'

Ex-Disney, Zendaya interpreta Rue, jovem que acaba de sair da clínica da reabilitação mas não tem planos de continuar 'limpa'. Foto: Divulgação/HBO

Zendaya falou sobre a segunda temporada de Euphoria em evento no Academy Museum of Motion Pictures, em Los Angeles, na noite desta quarta-feira, 20. A intérprete de Rue comentou que o futuro da protagonista está nas mãos da própria personagem.

"Nós a conduzimos por esse caminho ao fundo do poço, um momento sombrio, e no final nós a deixamos com um senso de felicidade, de que no fim das contas há esperanças para ela", comentou a atriz em entrevista à Variety.

"Espero que consigamos explorar a vida dela no futuro, do outro lado dessa jornada dela em direção à sobriedade", completou. Zendaya ainda explicou que Rue é fonte de inspiração para que outras pessoas consigam se manter sóbrias.

"Eu fico muito emocionada porque me importo com ela [Rue], que representa muitas pessoas que necessitam de amor. Ela me representa e representa [o criador da série] Sam [Levinson]. Isso significa muito para mim e quero que as pessoas consigam se curar por meio dela", afirmou.