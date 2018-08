Alexandra Shipp, a atual Tempestade de 'X-Men', na premiação do Women in Film Crystal + Lucy Awards 2018. Foto: Valerie Macon/AFP Photo

Alexandra Shipp, atriz que, em 2016, começou a interpretar a personagem Tempestade em X-Men, disse que Meryl Streep é a mulher com quem ela mais gostaria de trabalhar. E parece que faria qualquer coisa para isso.

"Eu vomitaria nas minhas mãos se pudesse trabalhar com Meryl Streep", afirmou ela em entrevista à revista The Hollywood Reporter.

A atriz, que estará na sequência X-Men: Dark Phoenix, foi premiada nesta quarta-feira, 13, no Women in Film Crystal + Lucy Awards. Ela recebeu o troféu Face of the Future (Cara do Futuro, em tradução livre).

Além do longa sobre mutantes, ela ainda atuou recentemente em Com Amor, Simon, uma comédia dramática em que o personagem principal nunca revelou para a família que é gay e tudo se complica quando ele se apaixona por um colega de sala.

"Eu tento ter certeza de que cada papel que eu pegue [para fazer] converse com alguma coisa. Ser tratada injustamente como uma mutante fala de raça. Com Amor, Simon fala para a comunidade LGBTQ", disse Alexandra sobre a importância de seus filmes transmitirem mensagens fortes.

Ao falar sobre o recente destaque das mulheres na indústria cinematográfica, a atriz considera que o melhor momento foi elas "falarem suas verdades e não terem medo disso".

"O discurso de Asia Argento em Cannes foi tão poderoso que eu não acho que, sem esse movimento, sem essas mulheres falando suas verdades, ela seria capaz de falar. Como mulheres, somos tão objetificadas no nosso trabalho que é muito bonito que estamos tendo nossa chance de nos abrir e sermos honestas", afirmou.