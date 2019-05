'Eu trabalhava por necessidade, a Sofia vai poder trabalhar por escolha', diz Grazi Massafera

Grazi Massafera Foto: Reprodução de 'Conversa com Bial' (2019) / Globo

A atriz Grazi Massafera falou sobre a relação com sua filha, Sofia, 7, fruto de seu relacionamento com Cauã Reymond, em entrevista ao Conversa com Bial na última quarta-feira, 1º de maio.

Grazi afirmou que não pretendia assumir um compromisso profissional durante o atual período de alfabetização de Sofia, mas foi seduzida pelo papel de uma mãe costureira em uma próxima novela.

Questionada por Pedro Bial sobre como explica para a filha sobre ter que trabalhar muito e não poder estar tão presente, a atriz respondeu: "Ela sempre entendeu muito. Ela é muito fácil nesse lugar, sabe. Eu ter vindo de uma mãe que sempre trabalhou muito e isso não foi um problema em relação à nossa relação [entre] mãe e filha me motivou muito também a ser uma mulher que trabalha."

"Isso eu achei tão interessante poder passar pra Sofia, porque ela vem de uma realidade completamente diferente da minha, né? Eu trabalhava por muita necessidade. Hoje, a Sofia vai poder trabalhar por escolha. Olha que bênção! Mas ao mesmo tempo, quais são esses valores... Tenho muitas conversas com ela nesse sentido", continuou.

Grazi também relembrou seus tempos de participante do Big Brother Brasil. Ela foi vice-campeã do BBB 5, vencido por Jean Wyllys, hoje em dia ex-deputado federal, que recentemente também foi entrevistado por Bial.

"Não posso deixar de te agradecer pessoalmente, em público, o quanto você foi importante pra minha caminhada. Você não tem noção do que foi. As palavras que você me disse no dia que eu saí do Big Brother", disse Grazi a Pedro Bial, que, à época, apresentava o reality show.

Em seguida, concluiu: "Foi de uma autoestima, uma confiança interna, criou uma força tão maior pra conquistar os meus sonhos, que eu também não tinha noção. Você tem grande parte nas minhas conquistas pelas suas palavras. [...] Eu me achava burra. Eu já tinha assumido essa identidade de loira burra. 'Ok, vou viver com ela'."

Clique aqui para assistir à íntegra da entrevista de Grazi Massafera no Conversa com Bial.

