‘Eu tenho orgulho dela’, diz João Vicente ao defender Cleo após críticas

Cleo e João Vicente. Foto: Instagram/@cleo/@joaovicente27

João Vicente de Castro saiu em defesa de Cleo, filha de Gloria Pires, após a atriz sofrer críticas em relação a aparência no MTV Miaw. O ator usou as redes sociais nesta sexta-feira para se manifestar.

“Eu tenho orgulho dela. Eu tenho orgulho porque ela é autêntica, porque ela é linda, porque ela luta pelos seus desejos, porque ela tem defeitos, porque ela é honesta, porque ela trabalha para ser quem ela quer ser”, declarou o ex-namorado de Cleo.

João Vicente e a atriz se separaram há sete anos, mas são amigos até hoje. Eles tiveram quatro cachorros durante o relacionamento. “Ela está nesse mundo doido que a gente está sobrevivendo como todos nós. Eu tenho orgulho dela porque ela não deita para crítica pobre e machista”, afirmou.

Nesta sexta-feira, 5, Cleo desabafou no Instagram e disse que está sendo cobrada por padrões de beleza. “Chega um ponto que não dá mais pra naturalizar esses comentários, porque penso no tanto de meninas e mulheres que, assim como eu, sofrem com distúrbios alimentares e emocionais por conta desse padrão irresponsável, inalcançável e cruel", continuou, ressaltando que aparecer "com quilos a mais" "não é vergonha!".