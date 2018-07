'Eu quero trazer de volta a nossa sensualidade', diz Dr. Rey em nova entrevista sobre candidatura

Nas eleições de 2014, Dr. Rey, o cirurgião plástico de Hollywood, se candidatou ao cargo de deputado estadual pelo PSC, em São Paulo Foto: Instagram/drrobertrey

Um vídeo publicado na página do Facebook 'Programa Fabíola Lyma' vem ganhando destaque na rede social por trazer uma entrevista com Dr. Rey falando sobre seu plano de concorrer à presidência nas próximas eleições. No post da última quinta-feira, 2, o apresentador avalia a situação política do País, faz promessas e ressalta que é formado em economia.

"O país está sem esperança. Você vai ter a mesma escolha, a mesma porcaria de sempre, os mesmo ladrões ou Rey. [...] Em 2018, eu estou cogitando uma pré-candidatura à presidente da República, Sou formado em Harvard em economia", diz a personalidade.

O cirurgião plástico também afirma que em seu mandato crianças que cometerem assassinatos aos 8 anos de idade serão julgados como adultos e trabalharão durante o período de detenção, pois serão "escravos da sociedade". "Educação é bom, mas o que falta no Brasil é chicote", afirma.

O vídeo tem mais de 10 mil reações; mais de 20 mil compartilhamentos; e entre os comentários existem demonstrações de apoio, brincadeiras e emojis vomitando.

Em outro trecho, Dr. Rey fala sobre sua relação com o país natal e alfineta outros políticos, como Lula. "O risco de fazer propaganda política no Brasil é grande. Mas eu dou a última medida da minha devoção à minha nação que é a minha vida em um altar pela minha nação. Eu venho preparado: 10 dedos, nenhum no bolso de ninguém e eu sou formado em economia na Harvard. Chego no Brasil como um presidente elegante. Nunca roubei nada."

Dr Rey também manda um recado para àqueles que criticam sua candidatura. "Então, o comunista [faz gestou com o dedo do meio da mão], se você quer jogar a clínica na minha cara, eles nem me pagam pela clínica. Boa tentativa."

Ao final de seu discurso, ele 'elogia' os brasileiros e traz um dos 'motes' de seu 'plano de governo'. "Nós somos uma nação linda, nós somos inteligentes, nós somos sexy! Eu quero trazer de volta a nossa sensualidade!", diz Dr. Rey.

Assista a entrevista na íntegra:

O médido já tinha anunciado sua intenção de se candidatar a presidente do Brasil no Programa de Fábio Porchat, em 2016. Na ocasião, ele disse também afirmou que tem a mesma ideologia de Donald Trump.

