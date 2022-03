'Eu queria algo fora da caixinha', diz Lucas Rangel sobre ter avatar no metaverso

Lucas Rangel lança Luks, seu influenciador virtual no metaverso, e explica que não é uma versão sua no novo universo. Foto: João Moura e LR Tech

Já imaginou ter uma pessoa idêntica a você? Com os mesmos traços, voz parecida, que anda e tem até um guarda roupa personalizado? E tudo isso sendo criado por você mesmo, mas que vive em um universo totalmente diferente do seu? Pois é, pode parecer loucura para alguns, menos para o influenciador Lucas Rangel.

No último dia 13 de março, ele lançou para o mundo o Luks, seu avatar no metaverso. Após dois dias dele "vir ao mundo", Luks já tinha mais de 250 mil seguidores no Instagram e conseguiu até o selo de verificação na rede social. Tudo isso em questão de poucos dias. A ideia para criar o avatar nesse novo universo veio de uma busca por inovação.

"Com a chegada do metaverso e o mercado publicitário buscando por publicidade no metaverso, eu pensei que estava chegando o momento de dar esse passo no universo virtual. Eu queria trazer uma coisa fora da caixa, algo que ainda não estava rolando e decidimos investir no avatar no metaverso", conta Lucas Rangel em entrevista para o E+.

Só que por trás do Luks, houve toda uma preparação e um estudo de meses porque foi necessário entender e estudar o metaverso. Afinal, esse é um universo totalmente novo e pouco explorado ainda no País.

O metaverso traz a ideia de acessar uma "realidade paralela" e pessoas podem ter experiência de imersão. Basicamente, não é algo real, mas traz a sensação de realidade porque possui uma estrutura de mundo real. E é isso que o Luks traz para o universo de influenciadores. Em seu perfil, ele deixa claro que não é um robô, mas sim "um influenciador virtual".

Lucas Rangel conta que no perfil do seu avatar virtual surgem algumas dúvidas sobre como isso funciona. "Você consegue fazer as coisas sozinho? Você consegue falar?" são algumas das perguntas que já aparecem por lá. "Obviamente tem uma equipe por trás e que faz essa curadoria, todos os ajustes. É bastante trabalho", fala.

Muito fã de tecnologia, o youtuber fala que sempre esteve atento às novidades sobre realidade virtual e imersão. Para ele, "dar esse passo não foi de experiência própria, pois foi uma coisa muito nova". Ele é o primeiro influenciador brasileiro a investir em ter o avatar virtual, pois ele nunca tinha visto algo assim antes.

"Não vou falar apreensivo, mas todo mundo estava ansioso para o lançamento. A gente não sabia se ia dar certo. Eu não tinha experiência nenhuma no metaverso. Eu entendia sobre, eu aprendi, mas não sabia o que ia acontecer. Tudo é tão novo, e não sabe como isso vai suceder", diz.

O processo de criação do Luks

O investimento para o lançamento do Luks não foi baixo e Lucas Rangel desembolçou R$ 240 mil para que a ideia do influenciador virutal fosse concretizada. "A gente acabou divulgando o valor do investimento para as pessoas entenderem um pouco do metaverso. Porque o investimento em algo que não existe prova o quanto esse é um futuro 'palpável'", fala.

Algumas pessoas consideraram absurdo e até loucura o valor investido, mas Rangel conta que tem projetos que já gastou esse valor ou até mais. "Se eu acredito naquilo e é uma coisa que eu sei que meus fãs e meus seguidores vão gostar, e eles vão ver que eu continuo 'investindo neles' para trazer algo novo e melhor, eu não tenho problema em gastar. Eu faço. Não importa, é uma coisa que eu acredito que vai dar certo, que eu sei que vai ser inovador. O povo acha que eu sou doido, mas é sobre acreditar no que está fazendo", declara.

"Durante todo esse processo, eu pedi opinião de cinco pessoas do meio, mas como amigo. Eu pude fazer uma curadoria para ter noção do impacto de quando fosse lançado. Diferente da apresentação do Luks para os influenciadores, os seguidores trazem comentários muito espontâneos", fala. A reação de seus amigos, por exemplo, a Gkay foi uma das que mais impressionou o youtuber: "Ela pirou! Ela falou assim: 'Eu não estou acreditando'".

Lucas Rangel explica que ter um avatar no metaverso não precisa, necessariamente, ser idêntico a você, mas o Luks tem traços muito parecidos com os do influenciador. "Eu quis fazer com traços. A pinta que eu tenho no rosto, ele também tem. Então quando ela [Gkay] olhou, ela falou assim: 'Meu Deus! Isso tá muito realista. Tá muito humanizado",conta.

Se os amigos e seguidores tomaram um susto no início, não pense que foram só eles. O próprio Lucas ficou impressionado em como o seu avatar estava realista: "Era uma coisa muito Black Mirror, quando você para para analisar".

Morando no metaverso, Luks pode fazer algumas visitas no mundo real, mas o mineiro explica que para isso acontecer é necessário toda uma edição. "Precisa de toda uma produção, mas nosso intuito é fazer ele explorar o metaverso. Ele vai ter a casa no metaverso", explica.

Luks com publis e collabs

Com a casa sendo projetada no metaverso, o Luks também já tem propostas de publicidade e já tem projetos fechados. "Já temos parceria fechada com uma marca que todo mundo ama e que eu trabalho. Também tem cotação dele ser o embaixador de uma marca. E foi surreal, porque ele vai se tornar embaixador virtual da marca", fala.

Ainda sem investir nas NFTs, os blocos não fungíveis, ele revela que esse é um projeto para o futuro porque as pessoas já estão pedindo muito. "A galera que entende sobre, já vai pedindo coisas desse universo", conta.

Sem poder citar nomes, Lucas fala que novos influenciadores virtuais estão chegando e devem ser lançados em breve. Com isso, ele já planeja "collabs" no metaverso. "Eu já sei de outros dois influenciadores que vão surgir com avatares no metaverso. Vai ser legal porque dá pra gente fazer 'collabs' e construir essa coisa juntos", fala.

Presente também no TikTok, logo mais o público poderá contar com conteúdos nas duas redes. Ele explica que ainda não abraçou todas as redes sociais porque não dá para alimentar muitos perfis com qualidade, mas há planos de levá-lo para o Twitter e novos espaços.

Luks é o Rangel?

Algumas pessoas acham que o avatar do metaverso é o Rangel nesse novo universo, mas na verdade não. Ele é uma "pessoa" e o Lucas segue sendo apenas ele. Por isso, o nome já é diferente e no próprio perfil do Luks ele explica na bio que é um influenciador virtual, morando no metaverso.

O influenciador virtual terá suas coisas e o Lucas Rangel segue com seus trabalhos separadamente. Ele é uma peça importante para a empresa do youtuber, mas os conteúdos do Luks serão a parte. "Eu quero transformá-lo em um influenciador virtual. O legal é que a gente vai mostrar os bastidores de como estamos 'ensinando' ele a ser um influenciador", conta.

"Eu quero que eles [os seguidores do Luks] moldem a personalidade dele. Eu não quero que ele seja igual a mim, mas eu quero que ele possa ser, o que as pessoas querem que ele seja", fala.

A verificação de Luks no Instagram

"Eu lancei ele, seguiram ele e eu achei muito legal porque a galera já cria a essência dele, como se ele estivesse comigo a todo instante. Quando ele foi verificado, eu estava no shopping e a Gkay que me contou que ele foi verificado, e eu falei 'você deve ter visto outro perfil'. Quando eu entrei, fiquei chocado. Em pouquíssimos dias. Talvez ele entre no recorde", fala Lucas Rangel, aos risos enquanto lembra o momento.

Lançado no domingo, 13, o perfil de Luks foi verificado na terça, 15. A rapidez em verificação no perfil tinha sido vista com artistas, como Angelina Jolie, que foi verificada no mesmo dia que entrou no Instagram.

Luks no Lollapalooza

Luks é presença confirmada no Lollapalooza e promete compartilhar tudo em seu perfil no Instagram. Foto: LR Tech

Acreditem ou não, o Luks vai estar no Lollapalooza durante o fim de semana (25, 26 e 27 de março). Sem dar muitos detalhes, Rangel falou que assim como no evento de lançamento da marca da Gkay, que o influenciador virtual compartilhou tudo em seu perfil, no Lolla não será diferente. "Aguardem o Luks mostrando tudo que rola nos bastidores, porque ele é descolado. Já fica na aba dos famosos", fala.

Para ir pro festival, Rangel conta que pensou em montar um look parecido com o seu para o Luks: "Pensei da gente biscoitar junto, mas ainda não sei o que teremos do Luks no Lolla".