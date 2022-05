'Eu não sabia quem eu era sem estar trabalhando', diz Jessie J

Jessie J revelou ao podcast 'The Diary of a CEO' que demitiu seu empresário e descartou um disco que já estava pronto. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

A cantora Jessie J participou do podcast The Diary of a CEO em episódio que foi ar nesta segunda-feira, 2, e fez revelações sobre a sua vida profissional e pessoal. Durante a conversa, ela disse que passou por uma crise de identidade e que tinha um álbum inteiro pronto, que acabou sendo descartado.

"Eu não sabia quem eu era sem estar trabalhando", afirmou a cantora. "Eu literalmente não tinha ideia de qual era minha cor favorita ou que comida eu gostava, porque tudo era me dado. 'É isso que nós temos, é isso que você tem tempo de comer'. Por muito tempo, tudo foi muito rápido de uma forma não saudável".

Ao ser questionada se sua gravadora exercia algum tipo de pressão sobre sua personalidade, Jessie afirmou que isso não foi um problema. Atualmente, a artista mantém contrato com a Republic Records. Segundo ela, a empresa não deu um grande apoio para o lançamento de seu último álbum, R.O.S.E., mas isso não foi algo que a incomodou na época.

"Eles têm sido ótimos, têm sido incríveis, mesmo agora, eles me apoiam muito. É a primeira vez que estou falando sobre isso: eu tinha um álbum que estava pronto, pronto pra lançar, e eu ouvi ele alguns meses atrás e falei ‘não é isso’. E então eu voltei ao estúdio três dias atrás, pra começar de novo", revelou.

Jessie disse que talvez ainda use alguma das canções que já estavam prontas ou que poderia trabalhar nelas novamente, mas que, para ela, o projeto não parecia certo.

Durante a entrevista, a cantora também revelou que demitiu o seu empresário, o sexto a passar pelo cargo. "O que eu tenho dificuldade de achar é uma equipe interna, pessoas que estão sempre perto de mim", explicou.

Jessie J virá ao Brasil em setembro para uma apresentação no Rock in Rio 2022. A artista substituirá Joss Stone no Palco Sunset do festival.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais