'Eu não sabia que era sério', diz Diplo sobre casamento de Joe Jonas e Sophie Turner

DJ Diplo no Billboard Music Awards, em maio de 2019. Foto: Steve Marcus/Reuters

O casamento de Sophie Turner e Joe Jonas só não foi completamente secreto porque Diplo, presente no momento, transmitiu algumas imagens nos stories do Intagram. Em entrevista ao programa de rádio On Air with Ryan Seacrest, o DJ afirmou que não sabia que a cerimônia era real.

"Eu não sabia que era um casamento sério. Eu realmente não sabia o que estava acontecendo. Eu estava conversando com ele depois do Billboard Awards. Eu disse: 'Isso é loucura, deixe eu gravar isso'. E havia pessoas loucas com câmeras. Eu não sabia que eu era a única pessoa a gravar. Eu estava sentado ao lado de Khalid e nós dois estávamos com nossos telefones. Eu não tinha ideia de que eu era o único a fazer isso", justificou Diplo.

Na semana passada, Joe Jonas brincou com a situação e disse que Diplo havia "arruinado" seu casamento. "Ele estragou tudo", brincou. "Eu amo o Diplo, mas ele ama seu Instagram mais do que um menino de 13 anos de idade", disse.

Por conta disso, houve rumores de que os artistas tinham brigado, mas ambos garantiram que a relação entre os dois está bem. "Eu tenho algumas músicas que estou trabalhando com os Jonas Brothers. Sou amigo deles", afirmou Diplo. Jonas também comentou que ele e Sophie riram de tudo. "Nós amamos. Achamos que foi ridículo", disse.