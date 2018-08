'Eu não podia pegar meu filho no colo', diz Simaria após diagnóstico de tuberculose

Já com indícios da doença, Simaria perdeu oito quilos. Foto: Raphael Dias/GShow

Longe dos palcos desde abril, a cantora Simaria, da dupla sertaneja com Simone, disse que foram os fãs quem a alertou sobre algo errado com sua saúde. "Falavam para mim: 'você está muito magra, pelo amor de Deus, vai se cuidar'", contou a cantora em entrevista ao Fantástico deste domingo, 27.

Simaria foi diagnosticada com tuberculose ganglionar e anemia depois de passar mal e ser internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

"Eu não podia pegar meu filho no colo porque não tinha força", disse a cantora, que chegou a ficar com 42kg, oito a menos do que costuma pesar.

O último show da dupla tinha sido em 9 de abril e, já naquela ocasião, ela se sentia mal. "Minha língua secava, eu não respirava direito, não sei como eu consegui fazer", contou.

Simaria relatou que, naquele dia, saía com frequência do palco devido à pressão que baixava. "Eu entendi que aquele era o momento de ir embora para casa e procurar um médico", disse.

A tuberculose ganglionar é uma doença que provoca a infecção dos gânglios, pequenos órgãos de defesa do corpo. Segundo o relato da cantora, a doença se desenvolveu pela intensa agenda de shows e falta de cuidado com a saúde.

"Desde os meus 14 anos até 35 anos, eu trabalhei igual um burro de carga", disse Simaria, que chegou a fazer três apresentações em uma noite ao lado da irmã. "Não quero mais fazer 30 shows em um mês".

Simone, que desde então tem cumprido sozinha a agenda da dupla, disse que também fez exames após a doença da irmã. "Uma depende da outra, uma é o porto seguro da outra. Se eu pudesse, estarria no lugar dela", disse.

Simaria disse que deve voltar aos palcos entre o fim de julho e começo de agosto. O retorno da dupla será com música nova, cujo trecho foi apresentado no programa da TV Globo. "Agora é Simaria em primeiro lugar", disse a cantora ao terminar a entrevista.